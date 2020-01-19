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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl önceki akşam Ozan Doğulu’nun Arnavutköy'deki stüdyosunda yeni albüm için çalışmalar yaptı. Çıkışta kameralar karşısına geçen ikilinin keyfi bir hayli yerindeydi.

Akçıl, arkadaşı Ortaç’a sık sık şakalar yapınca kahkahalar havada uçuştu. Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar bombayı patlatıyorum. Serdar Ortaç, kitap yazıyor ve kalbi tekrar çarpmaya başladı" deyince Serdar Ortaç, “Yalan yalan yalan öyle bir şey yok. Olunca söyleyeceğim" dedi.

"ANSİKLOPEDİ YAZACAĞIM"

İkiliye, "Sizde Mustafa Sandal gibi kitap yazmayın düşünüyor musunuz?" sorulunca Sinan Akçıl, "Ben kitap değil ağabey ansiklopedi yazacağım" diyerek Sandal’ı 'ti'ye aldı.