Sinan Özkök kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök 8 ülkenin yönetim merkezi oldu. İşte Sinan Özkök'ün hayatı ve kariyerine ilişkin önemli bilgiler...

SİNAN ÖZKÖK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1970 İstanbul doğumlu Sinan Özkök, Saint Benoit Lisesi'nin ardından İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünü bitirdi.

İş hayatına 1993 yılında OYAK Renault'da başlayan Özkök, 2001 yılından itibaren Fransa'da Renault S.A.'da Stratejik Planlama ve Ticari Direktörlük görevlerinde bulundu. Kariyerine 2007 yılında Renault Mais'te devam eden Sinan Özkök son olarak Şube Yönetim Müdürü olarak görev yapıyordu.

Özkök 2012 yılında Renault Mais Satış ve Şebeke Müdürü Merih Tüzün'ün Renault Grubu İran'a Ticari Operasyon Direktörü olarak atanmasıyla ondan boşalan yere Satış ve Şebeke Müdürlüğü görevine atanmıştı. Birçok üst düzey pozisyonda yer alan ÖZKÖK, Ekim 2015’te NISSAN Genel Müdürü görevine atanmıştı.