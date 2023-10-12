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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor

        Trendyol Süper Lig'de geriden kalan 8 haftada 9 takım, teknik direktör değişikliğine gitti. Ligde geçtiğimiz sezondan bu yana takımlarının başında olan teknik adam sayısı da 7'de kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:51
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        8 haftada 9 hoca değişimi!
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        Süper Lig'de teknik direktör değişimi hız kesmeden devam ediyor. Ligde henüz 8 hafta geride kalmasına rağmen 20 takımdan 9'u teknik adam değişikliği yaptı. Beşiktaş, Pendikspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü Samsunspor ve son olarak Trabzonspor, teknik direktörüyle yollarını ayırdı.

        Kayserispor'da görevini bırakan Çağdaş Atan'ın yerine Recep Uçar gelirken, Gaziantep FK Erdal Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu Rumen Marius Sumudica'ya verdi. Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından ise Çağdaş Atan takımın başına geçti. Emre Belözoğlu da Tolunay Kafkas’ın ardından MKE Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü oldu. Şenol Güneş’in istifasının ardından Beşiktaş’ta, İstanbulspor maçına Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz çıkarken, Hüseyin Eroğlu'na teşekkür eden Samsunspor, Markus Gisdol'a emanet edildi.

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        Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor ve Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine giden Pendikspor henüz yeni bir teknik direktör duyurusu yapmadı.

        Yeni sezon öncesinde teknik direktör değiştiren Fenerbahçe, Adana Demirspor, Sivasspor ile Çaykur Rizespor haricinde Süper Lig'de geçen sezondan itibaren takımlarının başında görevlerini sürdüren teknik direktörlerin sayısı da 7’de kaldı.

        2022-2023 sezonundan bu yana aynı takımın başında bulunan teknik direktörler şöyle:

        Galatasaray - Okan Buruk

        Hatayspor - Volkan Demirel

        Antalyaspor - Nuri Şahin

        Kasımpaşa - Kemal Özdeş

        Corendon Alanyaspor - Ömer Erdoğan

        Konyaspor - Aleksandar Stanojevic

        Fatih Karagümrük - Alparslan Erdem

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