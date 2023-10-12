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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Hamas politikasına destek

        Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Hamas politikasına destek

        Sanatçı Fazıl Say, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:55
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        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
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        Sanatçı Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Hamas politikasına destek vererek, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir" dedi.

        Fazıl Say X'ten yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Hamas çatışmalarında izlediği politikaya destek verdi.

        İsrail'e tepki gösteren Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet… Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset 'ölüm kültürü' vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye yönelik itidal çağrısıyla birlikte izlediği politikayı destekleyen Say, "Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukranya savaşında da bu bence böyleydi" ifadelerini kullandı.

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