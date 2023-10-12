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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!

        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!

        Kayseri'de tıraş olması ve duş almasını istediği iddiasıyla çıkan tartışmada birbirini darp eden çiftten 42 yaşındaki koca A.S., 3 bin 360 TL para cezasına çarptırılırken, onu oklava ile darp edip, yüzünü de tırnakları ile çizen eşi 36 yaşındaki B.S. ise şiddete maruz kaldığı için kendisini savunduğu gerekçesiyle `meşru müdafaa´ kapsamında beraat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:13
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        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
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        Kayseri'de olay, geçen yıl 26 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre, B.S. (36), kocası A.S.'nin (42) tıraş olmasını ve duş almasını istedi. Çift arasında bu yüzden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        KADIN OKLAVA İLE KENDİNİ SAVUNDU

        DHA'da yer alan habere göre A.S., eşinin saçından tutup sürükledi, ardından da gözüne kafa attı. B.S. ise kocasının saldırısı sonrası oklava ile kendini savunarak eşini darp etti ve tırnakları ile de yüzünü çizdi.

        İKİSİNE DE DAVA AÇILDI

        Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmasının ardından her ikisi hakkında da 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

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        Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan müşteki sanık çift hazır bulundu. Eşinin kendisinden 2 kez tıraş olmasını ve duş almasını istediğini anlatan sanık A.S., "Eşim ile tartıştık. Oklava ile vurdu. Şikayetçi değilim. Önce ben onu darp ettim. Hakaret edince böyle oldu" dedi.

        "BEN KENDİMİ SAVUNDUM"

        Kocasından şikayetçi olmadığını söyleyen B.S. ise "Eşim sinirlerine hakim olamıyor. Olay günü de sinirlendi, beni darp etti. Ben de kendimi savundum. Oklava ile vurdum, yüzünü çizdim" diye konuştu.

        KOCAYA 3 BİN 360 TL PARA CEZASI

        Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan A.S.'yi, 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan 168 gün karşılığı 3 bin 360 TL para cezasına çarptırdı.

        KADINA 'MEŞRU MÜDAFAADAN' BERAAT

        Hakim, sanığın daha önce sabıkasının olması nedeniyle cezasında erteleme yapmadı. Sanık kadın E.S.'nin ise aynı suçtan, eşinin şiddetine maruz kaldığı için kendisini savunduğu gerekçesiyle `meşru müdafaa´ kapsamında beraatine hükmedildi.

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