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        Haberler Magazin Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu - Magazin haberleri

        Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu

        51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programıyla ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 15:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:19
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        Cenaze programı belli oldu
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        Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle dün vefat etmişti. Ünlü oyuncu, yarın yapılacak cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

        Oyuncunun yakın dostu ve meslektaşı Engin Günaydın, "Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumun cenazesi, 15 Mart Cumartesi günü Saat 11:00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından, saat 13:20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir" açıklamasını yaptı

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        #Şinasi Yurtsever
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