Sındırgı depreminin hasar bilançosu açıklandı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sındırgı depreminin ardından 32 bin bağımsız birimde başlattığımız hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi

DHA / Habertürk Giriş: 01.11.2025 - 13:02 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:31 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL