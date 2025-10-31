Sındırgı esnafından borç erteleme talebi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler ilçe esnafını da etkiledi.

Depremin merkez üssü olan ilçedeki sarsıntılarda birçok iş yeri de ağır hasar aldı. İlk depremde 27 olan hasarlı iş yeri sayısı son depremin ardından 85'e yükseldi.

Toplam 1020 üyesi bulunan Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner, art arda yaşanan depremlerde konutların yanı sıra iş yerlerinin de zarar gördüğünü söyledi.

Bir önceki depremde 27 esnafın iş yerinin zarar gördüğünü belirten Güner, bu kapsamda mağdur olan esnafa destek amaçlı konteyner çarşı ve iş yerleri yapıldığını anlattı.

REKLAM

Güner, 27 Ekim'deki depremin ilçe esnafına daha çok zarar verdiğini dile getirerek, "Elbette devletimizin kurumları, birimleri burada ve yardımcı olmaya çalışıyor. Biz bu sefer biraz daha fazla hızlı hareket edilmesini ve daha çok destek verilmesini istiyoruz. Sındırgı halkının, 'afet bölgesi ilan edilsin', 'devletin tüm destekleri burada olsun' gibi talepleri var." ifadesini kullandı.

Sındırgı'nın acil olarak özel desteklere ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Güner, şunları kaydetti:

"Devlet buraya özel bir statü versin. Desteklemeleri artırsın. Depremde zarar gören iş yerlerini ziyaret ettik, esnaflarımızı gördük. Şu arkamda gördüğünüz iş yerinde 9 tane esnafımız faaliyet gösteriyordu. Depremden önce burası vardı, işine devam ediyordu, şimdi yıkıldı. Esnaf işini yapamaz durumda ancak bu arkadaşların devam eden kredi ödemeleri ve başka ödemeleri var. Sındırgı olarak istiyoruz ki, mevcut esnafımızın devam eden ödemeleri durdurulsun, ertelensin." Güner, aynı zamanda iş yeri yıkılan veya ağır hasar tespiti sonucunda yıkılacak olan esnaf için de özel kredi imkanı sağlamanın onları rahatlatacağını belirtti. Bölgede ayrıca sık sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle göç tehlikesinin de bulunduğunu aktaran Güner, "'Burada bir hizmet yok' anlamında demiyoruz. İlk andan itibaren devletimizin kurumları, birimleri hepsi sahadalar. Onlar da destek veriyor ama esnafın taleplerini ayrıca iletmek durumundayız. Bu yönde de destekleri bekliyoruz." dedi. Esnaf Mehmet Aydoğdu da 2008 yılından beri vergi mükellefi olduğunu ve 10 Ağustos'taki deprem sonucunda iş yerinin çok az hasar aldığını dile getirdi.