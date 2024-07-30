Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 7 yıllık aranın ardından 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmle ekrana dönüyor
Sinem Kobal,2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuş ve bu evliliğnden, Lalin ile Leyla adında iki kızıyla vakit geçirmek için Kobal setlere 7 yıllık bir ara vermişti.
Kobal, yayımladığı son sosyal medya paylaşımıyla tekrardan ekranlara döneceğini müjdesini sevenlerine verdi.
Kuliste hazırlanırken çektiği fotoğrafı yayımlayan Sinem Kobal, yeni rolünden bahsederek; "Elif yükleniyor" ifadelerini kullandı.