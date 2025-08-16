Sinem Kobal'a 38'inci yaş kutlaması: Hem harbi hem Barbie

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 38'inci yaşına girdi. Doğum gününü eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte kutlayan Kobal, geceye ait fotoğrafları paylaştı.

Sinem Kobal'ın doğum gününe özel straplez uzun bir elbise giydiği, kombinini de parmak arası terlikleri ve boynuna taktığı deniz kabuklu bir kolyeyle tamamladı.

Fotoğraflarda Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi için iki tane pasta yaptırdığı görüldü.

Kenan İmirzalıoğlu, pastaların üzerinde "İyi ki doğdun Sinem" ve "Hem harbi hem Barbie" yazdırdı.