Sinem Kobal, kardeşinin düğününden anları paylaştı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın erkek kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile ekim ayında dünyaevine girdi.

Sinem Kobal, düğünden sonra özel anları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarda, babasıyla kol kola yürüdüğü duygusal anlardan, kardeşiyle dans ettiği neşeli fotoğraflara ve çiçek taşımaya başlayan kızlarının sevimli görüntülerine kadar birçok detay yer aldı.

Sinem Kobal, bu paylaşımlarla takipçilerini bir kez daha düğün gününe ortak etti.

Fotoğraflar: Instagram