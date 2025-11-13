Habertürk
        Haberler Magazin Sinem Kobal, kardeşinin düğününden anları paylaştı - Magazin haberleri

        Sinem Kobal, kardeşinin düğününden anları paylaştı

        Sinem Kobal, erkek kardeşi Kerem Kobal'ın düğününden daha önce paylaşılmamış anları sosyal medyada takipçileriyle buluşturdu

        Giriş: 13.11.2025 - 21:22 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:22
        Düğün anlarını paylaştı
        Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın erkek kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile ekim ayında dünyaevine girdi.

        Sinem Kobal, düğünden sonra özel anları takipçileriyle paylaştı.

        Paylaşımlarda, babasıyla kol kola yürüdüğü duygusal anlardan, kardeşiyle dans ettiği neşeli fotoğraflara ve çiçek taşımaya başlayan kızlarının sevimli görüntülerine kadar birçok detay yer aldı.

        Sinem Kobal, bu paylaşımlarla takipçilerini bir kez daha düğün gününe ortak etti.

        Fotoğraflar: Instagram

