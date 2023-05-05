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Sinem Kobal - Kenan İmirzalioğlu: Teker teker dönelim de

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu, birkaç yıldır ara verdikleri oyunculuğa dönüş için hazırlık yapıyor. Kobal ile İmirzalioğlu, bir yapımda birlikte rol alıp almayacakları yönündeki soruya "Teker teker dönelim" de cevabını verdi

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  • Sinem Kobal - Kenan İmirzalioğlu: Teker teker dönelim de

    Kenan İmirzalioğlu... 
    7 TV dizisi ile 7 sinema filmi. 
    En son TV dizisini 2018, en son sinema filmini ise 2017'de çekti. 

    Sinem Kobal.. 
    9 TV dizi ile 6 sinema filmi.
    En son TV dizisini 2017, en son sinema filmini ise 2015'te çekti. 
  • Sinem Kobal - Kenan İmirzalioğlu: Teker teker dönelim de

    Kenan İmirzalioğlu, 2017 yapımı 'Cingöz Recai'de başrolü Meryem Uzerli ile paylaştı. 
  • Sinem Kobal - Kenan İmirzalioğlu: Teker teker dönelim de

    Sinem Kobal, 2015 yapımı 'Yaktın Beni'de başrolleri Uğur Yücel, Meltem Cumbul ve Sarp Apak ile paylaştı. 
  • Sinem Kobal - Kenan İmirzalioğlu: Teker teker dönelim de

    2016'da evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu, 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla ile hayatlarına iyiden iyiye anlam kattı. 
  • Sinem Kobal - Kenan İmirzalioğlu: Teker teker dönelim de

    Mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu evlilik ve anne - baba olma sürecinde oyunculuktan bir süre uzak kaldı. 
    Şimdilerde dönüş hazırlığı içinde olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu, Etiler'de akşam yemeğine çıktı. 
  • Sinem Kobal - Kenan İmirzalioğlu: Teker teker dönelim de

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu yemek çıkışında gazetecilerin soruların cevapladı. Ünlü çift, oyunculuğa ne zaman dönmeyi düşündükleri yönündeki soruyu şu şekilde cevapladı: Çocuklar iyiler, büyüyorlar. Şu an net bir şey yok ama evet, senaryo okumalarına başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel haberler veririm sizlere.

    Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu, bir yapımda birlikte rol alıp almamayacakları yönüdeki soruya ise gülerek "Teker teker bir dönelim de beraber de olur inşallah" cevabını verdi.

    Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 77 milyon TL'ye ev aldıkları yönündeki iddiların doğru olup olmadığı konusunda ise sessiz kalmayı tercih etti. 

     

     

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