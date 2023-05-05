Sinem Kobal - Kenan İmirzalioğlu: Teker teker dönelim de

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu yemek çıkışında gazetecilerin soruların cevapladı. Ünlü çift, oyunculuğa ne zaman dönmeyi düşündükleri yönündeki soruyu şu şekilde cevapladı: Çocuklar iyiler, büyüyorlar. Şu an net bir şey yok ama evet, senaryo okumalarına başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel haberler veririm sizlere.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu, bir yapımda birlikte rol alıp almamayacakları yönüdeki soruya ise gülerek "Teker teker bir dönelim de beraber de olur inşallah" cevabını verdi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 77 milyon TL'ye ev aldıkları yönündeki iddiların doğru olup olmadığı konusunda ise sessiz kalmayı tercih etti.