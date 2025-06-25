Dünyanın tekno-güzellik devi L’Oréal Grup’ta önemli bir atama gerçekleşiyor. L’Oréal Türkiye’de 2021 yılında ilk Türk ve kadın Ülke Müdürü olarak görev almaya başlayan Sinem Sandıkçı Gökçen, 1 Eylül itibariyle doğrudan L’Oréal’in genel merkezi Paris’e bağlı olarak Avrupa Orta Ölçekli Ülkeler Tüketici Ürünleri Genel Müdürü olarak görev almaya başlayacak. Son dört yıldır L’Oréal Türkiye’yi başarıyla yöneten Gökçen’in yeni görevi 25 Avrupa ülkesinin bağlı olduğu bölgeyi kapsayacak. Gökçen, sorumlu olduğu bölgede şirketin en büyük bölümünü yönetecek.

REKLAM

25 YILDIR AYNI ŞİRKETTE

2000 yılında adım attığı L’Oréal’in çeşitli iş birimlerinde ve farklı kademelerde üstlendiği pazarlama, marka geliştirme, satış, kurumsal iletişim, dijital direktörlük, iş birimi genel müdürlükleri gibi roller üstlenen Sinem Sandıkçı Gökçen, 2021 yılında L’Oréal’in Türkiye’deki ilk Türk ve kadın Ülke Müdürü olarak atanmıştı. Son dört yıldır L’Oréal Türkiye’ye “Önce insan, sonra iş, her zaman anlam” mottosu ile liderlik eden Gökçen, yeni nesil bir Tekno-Güzellik şirketi olma yolunda sürdürülebilirlik, dijitalleşme, çeşitlilik & kapsayıcılık, anlamlı markalar gibi şirketin stratejik önceliklerine yön veriyordu. Gökçen, sektör dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki sorumluluklarına ek olarak yeni nesillere ilham ve rol model olabilmek için, toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu olmayı çok önemsiyordu.