Tehlikeli Adam 1956

(The Man Who Knew Too Much) Yönetmen: Alfred Hitchcock

Hitchcock, “The Man Who Knew Too Much”ı 1934 yılında İngiltere'de çekti... Düşük bütçeli, mütevazı bir gerilimdi. Film, İsviçre'de tatilde olan Lawrence ve eşi Jill'in dahil olduğu uluslararası bir casusluk entrikasını anlatıyordu. İkinci film aynı hikâyeyi Kuzey Afrika egzotizminden destek alan, büyük bütçeli, gösterişli bir Hollywood yapımı olarak yeniden ele aldı. Kadroda Cary Grant ve Doris Day gibi yıldızlar vardı.