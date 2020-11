Steven Seagal

Son dönemde yaptığı filmler, Türkiye’ye gelmiyor olabilir. Yeni filmlerine televizyonlar, Pay TV’ler ve dijital platformlarda da rastlamamış olabilirsiniz ama Steve Seagal hâlâ aktif bir oyuncu… Imdb’yi açıp filmografisine şöyle bir bakmanız dahi yeter. Steven Segal, istikrarlı şekilde film çekmeyi sürdürüyor. Geniş dağıtım şansı bulmayan, düşük bütçeli B tipi yapımlarda oynasa da Segal’ın sadık hayranları hayatlarından memnunlar. Dövüş sanatları ustası Steven Segal’in 1988’de ‘Above the Law’ filminde başrolle başlayan kariyeri, 2021’de gösterime girecek ‘Above The Law 2’ ile devam edecek… Son olarak, 2019’da ‘Beyond the Law’ ile çıkmıştı sadık hayranlarının karşısına…

Doğum tarihi: 1952 Yaş: 68