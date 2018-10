Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu Brand Week Istanbul, 5-9 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye’nin iş ve markalar dünyasını, yaratıcı endüstrilerini, dünyanın en ilham verici isim ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul, Zorlu PSM'de düzenlenecek. Her yıl farklı bir temayla hayata geçirilen etkinliğin, bu yılki teması 'Sınır Tanımayan Fikirler' olacak.

Ciner Bilgi Grubu Başkanı ve Dijital Yayınlar Genel Müdürü ile IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun'un da 9 Kasım Cuma günü 'Medya 4.0' başlığıyla bilgilerini paylaşacağı, EMEA Bölgesinin en büyük iş ve markalar dünyası buluşması Brand Week Istanbul, dünyanın en yaratıcı isim ve projelerini 6’ıncı kez İstanbul’da bir araya getiriyor. Bu yıl 'Sınır Tanımayan Fikirler' temasıyla markaları ve fikirleriyle sınırları aşarak değişim yaratmak isteyenlerle ufuk açıcı hikâyeleriyle sektörlerinde fark yaratan isimleri ağırlayacak olan Brand Week Istanbul; Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Töreni, Women to Watch: Fark Yaratan Kadınlar, Brand Week Gastro, Marka İkonları Yürüyüşü ve Portfolyo Değerlendirme Buluşmaları gibi birçok yan etkinlik ve farklı oturumla sektörün nabzını tutacak.

Ciner Bilgi Grubu Başkanı ve Dijital Yayınlar Genel Müdürü ile IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun



Yaratıcılık dünyasının sınır tanımayan isimleri Brand Week İstanbul’da

Ekonomi ve insan psikolojisi arasındaki ilişkileri inceleyen Prof. Barry Schwartz; işletme alanında uluslararası düzeyde çok satan yazar, konuşmacı ve stratejik danışman Bernard Marr; Kellogg School of Management’ta nörobilim ve işletme profesörü olarak görev yapan Prof. Moran Cerf; Walt Disney Animasyon Stüdyoları’nın yönetmen, tasarımcı ve animatörü Eric Goldberg gibi alanında sınırları aşan pek çok isim, konuşmacı olarak bu sene Brand Week Istanbul kapsamında tüm şehre yaratıcılık yayacak. Ayrıca Brand Week Istanbul’un bu seneki onur konuğu Şener Şen olacak.

Brand Week Istanbul katılımcılarını bu yıl pek çok yenilik bekliyor

Brand Week Istanbul 2018, gastronomi dünyasının sınır tanımayan fikir ve lezzetlerinin hikâyelere eşlik edecek tadımlarla paylaşılacağı Brand Week Gastro; kurumların çalışanlarına ayrılan özel çalışma bölümleriyle yeni nesil ofis düzeninin deneyimleneceği ve bu konu hakkındaki panellere katılabileceği The New Way of Work konsepti; markaların kendi kurgularıyla özelleştirebileceği daha geniş ve kapsayıcı stantlarla yeniden tasarlanan deneyim alanı; Women to Watch – Fark Yaratan Kadınlar seremonisine eşlik edecek Women to Watch Lounge alanı; Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu işbirliğinde geleceğin yaratıcı isimlerinin mentorlarla buluşmasına ev sahipliği yapacak Portfolyo Değerlendirme Buluşmaları; Türkiye’deki kreatif tasarımcıların desteğiyle tasarlanan ürünlerin yer alacağı ve bu ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 'Anadolu’da Bir Kızım Var' projesine aktarılacağı MediaCat Store gibi yeniliklerle katılımcılarını ağırlayacak.

Mehmet Okur, Brand Week Istanbul'da 'The Money Man: Mehmet Okur' başlığıyla yer alacak.



MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, “Brand Week Istanbul 2018, genişleyen kapsamı ve yenilikleriyle Kasım ayına hazır. Ana salonda sınır tanımayan fikirlerin yaratıcıları Barry Schwartz, Bernard Marr, Eric Goldberg gibi isimler Brand Week katılımcılarına ilham verirken, eş zamanlı olarak diğer salonlarda marka ekiplerini yakından ilgilendiren Kriz Döneminde Pazarlama, Dijital Çağda İçgörü gibi sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak eğitimler verilecek. Geldiğinizde mutlaka “Eat, Brand, Love” mottosuyla gastronomi dünyasının sınır tanımayan hikâyelerine ve şeflerine ev sahipliği yapacak Gastro alanına , Sky Lounge’ta kurulacak The New Way of Working alanına, Women to Watch Lounge’a ve MediaCat Store’a uğramayı unutmayın. Brand Week Istanbul 2018’in katılımcılara ilham verici bir deneyim yaşatacağını düşünüyorum” sözleriyle Brand Week Istanbul 2018’in öne çıkan başlıklarına değindi.

MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan

