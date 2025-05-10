Tur otobüsü devrildi: 2'si ağır 18 yaralı!
Sinop'ta, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Sinop'ta kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Lala-Erfelek yolu Aloğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir firmaya ait öğrencileri taşıyan tur otobüsü, yoğun sisin etkili olduğu virajlı yolda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
KAYGAN YOLDA OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
İHA'daki habere göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 18 kişi ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2'SİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.