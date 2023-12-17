Sinop'ta aranan 11 kişi yakalandı

Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar DAĞ- JASAT Mercek-2" operasyonu kapsamında il genelinde aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, dolandırıcılık ve kadına şiddet gibi suçları işledikleri tespit edilen 11 kişi yakalandı.