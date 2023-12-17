Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta aranan 11 kişi yakalandı

        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta aranan 11 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar DAĞ- JASAT Mercek-2" operasyonu kapsamında il genelinde aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Operasyonda, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, dolandırıcılık ve kadına şiddet gibi suçları işledikleri tespit edilen 11 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Nefes kesen mücadele! 2. set sona erdi
        Nefes kesen mücadele! 2. set sona erdi
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Kartal, 2018'den beri kayıp
        Kartal, 2018'den beri kayıp
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sinop'tan kısa kısa
        Sinop'tan kısa kısa
        Sinop'ta şehit polis memurunun adının verildiği kontrol botu hizmete alındı
        Sinop'ta şehit polis memurunun adının verildiği kontrol botu hizmete alındı
        Sinop'ta şenlikte öğrencilere bir ton hamsi ikram edildi
        Sinop'ta şenlikte öğrencilere bir ton hamsi ikram edildi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Boyabat'ta "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi
        Boyabat'ta "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi
        Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir öğrencilerin çiğ köfte davetini geri çe...
        Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir öğrencilerin çiğ köfte davetini geri çe...