Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'tan kısa kısa

        Sinop'un Türkeli ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'tan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’un Türkeli ilçesinde “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Cumhuriyet ilkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler evlerinden getirdikleri yöresel yiyecek ve içecekleri öğretmen ve velilere ikram etti.

        Etkinlikte bölgede yetişen ürünler tanıtıldı ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı.

        - Saraydüzü

        Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Davut Boztaş köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kazaklı ve Asarcık Camili köylerini ziyaret eden Boztaş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

        Boztaş, muhtarlardan köylerin ihtiyaçları konusunda da bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Sinop'ta şehit polis memurunun adının verildiği kontrol botu hizmete alındı
        Sinop'ta şehit polis memurunun adının verildiği kontrol botu hizmete alındı
        Sinop'ta şenlikte öğrencilere bir ton hamsi ikram edildi
        Sinop'ta şenlikte öğrencilere bir ton hamsi ikram edildi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Boyabat'ta "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi
        Boyabat'ta "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi
        Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir öğrencilerin çiğ köfte davetini geri çe...
        Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir öğrencilerin çiğ köfte davetini geri çe...
        Boyabat'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Boyabat'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı