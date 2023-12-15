Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta şenlikte öğrencilere bir ton hamsi ikram edildi

        Sinop Üniversitesince düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi tüketildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:29 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta şenlikte öğrencilere bir ton hamsi ikram edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop Üniversitesince düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi tüketildi.

        Üniversitenin Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen şenliğe katılanlara ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi ile helva ikram edildi.

        Çuval, halat çekme ve kaşıkta yumurta taşıma yarışmalarının da yapıldığı şenlikte, öğrenciler ayrıca müzik eşliğinde eğlendi.

        ​​​​​​​Şenlik sonunda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AA muhabirine, eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmenin yanında öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırıcı etkinlikler de yapmaya devam ettiklerini söyledi.

        Sinop'un bir balıkçı kenti olduğuna dikkati çeken Taşdemir, "Bu çerçevede hem tanıtım hem de kaynaşmayı ve birlikteliği perçinleyecek bir etkinliği hayata geçirmiş bulunmaktayız. Burada hamsi yiyeceğiz, müzik dinleyeceğiz, horon tepeceğiz. Bunların yanında çeşitli yarışmalar da yapıyoruz. Öğrencilerimiz de bu etkinliğimizle güzel vakit geçirme şansı yakalamış oldu." dedi.

        Üniversite öğrencisi Abdulgani Yeşilyer ise hamsinin herkes tarafından tadılması gerektiğini dile getirerek, "Hamsiyi ilk kez Sinop'a geldiğimde tattım. Bu tür etkinlikler bizim için çok güzel oluyor. Hem hamsiyi tatma hem de diğer arkadaşlarla kaynaşma fırsatımız oluyor. Üniversite yönetimimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Tayfun Özkan ise kendileri için güzel vakit geçirdikleri bir etkinlik olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla hep beraber eğlenerek hoş vakit geçirdik. Öğrenciler olarak böyle etkinliklerin her zaman yapılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Boyabat'ta "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi
        Boyabat'ta "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi
        Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir öğrencilerin çiğ köfte davetini geri çe...
        Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir öğrencilerin çiğ köfte davetini geri çe...
        Boyabat'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Boyabat'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Sinop'ta Vali Özarslan öğrencilere "model küre" hediye etti
        Sinop'ta Vali Özarslan öğrencilere "model küre" hediye etti
        Sinop'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Sinop'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı