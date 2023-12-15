Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi.

        Kaymakamlık ve Boyabat Belediyesi tarafından yürütülen "Annem Hayat Rehberim Projesi" kapsamında 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Huriye Demet Cabar katıldı.

        Cabar, burada yaptığı konuşmada, aile, sağlık ve beslenme konusunda katılımcılara bilgi verdi.

        Ailede saygı ve sevginin tek taraflı olması durumunda sağlıklı bir aile ve toplum oluşamayacağını anlatan Cabar, şöyle konuştu:

        "Bu özellikler karşılıklı olursa mutlu, huzurlu aileler ve toplum oluşur. Ebeveynler olarak çocuklarımıza örnek olacak iyi davranışlarda bulunursak, çocuklarımız yetiştiği zaman iyi davranışları gelecek nesillere aktarırlar. Herkes üzerine düşen görevi kusursuz yapmaya çalışmalıdır. Çocuklara yapabilecekleri sorumluluklar verilmeli ve gerçekleşmesini istemelidirler. Özgürlüklerin de edep sınırlarını aşmaması sağlanmalıdır. Onları rencide edecek lakaplardan kaçınmalı, başkalarıyla da karşılaştırmamalıdırlar."

        Sırf çocuklar mutlu olsun diye onların her isteklerinin yerine getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Cabar, "Her ailenin ekonomik düzeyi farklı olabilir, çok para harcayan, her gördüğünü alanın daha mutlu olduğunu söyleyemeyiz. İmkanları sınırında harcama yapmanın gerekliliği çocuklara uygun dille anlatılmalı. Ailede sıkıntılı anlar da yaşanabilir, bunlar elden geldiğince çocuklara hissettirilmemeli. Onların ruh sağlıklarına olumsuzluk yaşatılmamalı." diye konuştu.

        Program sonunda Kaymakam Enver Yılmaz'ın eşi Zahide Reyhan Yılmaz, Prof. Dr. Cabar'a plaket ve çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Mağlubiyet planları bozdu!
        Mağlubiyet planları bozdu!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?

        Benzer Haberler

        Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir öğrencilerin çiğ köfte davetini geri çe...
        Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir öğrencilerin çiğ köfte davetini geri çe...
        Boyabat'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Boyabat'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Sinop'ta Vali Özarslan öğrencilere "model küre" hediye etti
        Sinop'ta Vali Özarslan öğrencilere "model küre" hediye etti
        Sinop'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Sinop'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Sinop'ta KUZKA'dan genç arıcılara eğitim ve ekipman desteği
        Sinop'ta KUZKA'dan genç arıcılara eğitim ve ekipman desteği
        Sinop'ta vatandaşlara "fırtına" bilgilendirmesi yapıldı
        Sinop'ta vatandaşlara "fırtına" bilgilendirmesi yapıldı