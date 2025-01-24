Sinop'ta, "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" uygulamaya konuldu

Sinop’ta, "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülecek proje kapsamında çeşitli alanlarda meslek sahibi olan ustalar öğrencilerle bir araya getirilerek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak.

Vali Mustafa Özarslan, projenin iş birliği protokolü imza programında yaptığı konuşmada, projeyle amaçlarının ustalarla bir araya gelecek öğrencilerin gelecekte yapmak istedikleri meslekleri yakından tanımalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Projenin Sinop'ta iş gücü kalitesine de katkı sunacağını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında, ortaokul 8. sınıf ve mesleki eğitim merkezi öğrencilerimiz, mesleklerin inceliklerini ustalarının rehberliğinde uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak. Söyleşiler, gezi programları ve eğitim faaliyetleriyle öğrencilerimiz hem farklı meslek dallarını tanıyacak hem de erken yaşta kariyer planlamalarını yapma şansı elde edecekler. Ayrıca, mesleki eğitimi güçlendirmeyi hedeflediğimiz bu proje, usta, çırak geleneğini yeniden canlandıracak ve gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyacaktır."

Vali Özarslan, imzalanan protokolün gençler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.