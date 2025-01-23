Sinop'ta otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Y.Y'nin kullandığı 34 TJ 527 plakalı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Çatpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen 37 BC 937 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan D.Y, H.Y. ve Z.S. yaralandı.
Kaza sonrası araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Y.Y. ile eşi olduğu öğrenilen D.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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