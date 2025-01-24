UEFA'dan skandal karar: Asker selamı veren İsrailli futbolcuya kınama cezası!

UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında İsrail bayrağına asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'e sadece kınama cezası vererek çifte standartını bir kez gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması planlanan Avrupa Ligi maçı, güvenlik gerekçesiyle Macaristan'a alınırken, UEFA futbolda İsrail takımları lehine uyguladığı çifte standart bir kez daha gözler önüne sermişti.