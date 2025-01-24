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        Boyabat'ta park halindeki araç yandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:11
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        Boyabat'ta park halindeki araç yandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Esentepe Mahallesi'nde park halinde bulunan Ramazan İyigör'e ait 57 AAE 117 plakalı otomobilde yangın çıktı.

        Araç sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın sonucu araçta hasar oluştu.

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