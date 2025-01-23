Sinop'ta üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Y.A. yönetimindeki 57 AAJ 549 plakalı otomobil de Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kavşakta A.C. idaresindeki 57 ABK 040 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçta bulunan ve yaralanan Ş.V. ile M.Y, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada, araçta bulunan A.A, S.A, Y.A, K.A.A. ve B.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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