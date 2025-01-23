Sinop'ta üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Sinop'ta meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 35 CEB 98 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu Abalı köyü mevkisinde, yol kenarındaki boş araziye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan A.A, S.A, Y.A, K.A.A. ve B.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop-Ayancık kara yolu Karacaköy mevkisindeki kazada ise C.Ö'nün kullandığı 61 TV 516 plakalı kamyonet, virajı alamayarak ormanlık alana devrildi.
Kazada araçta bulunan ve yaralanan Ş.V. ile M.Y, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Y.A. yönetimindeki 57 AAJ 549 plakalı otomobil de Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kavşakta A.C. idaresindeki 57 ABK 040 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 57 ABK 040 plakalı otomobilde bulunan H.C. yaralandı. Yaralı, Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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