Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta iki otobüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 01:34 Güncelleme: 18.10.2025 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta iki otobüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Sinop-Samsun kara yolunda ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki 57 S 4046 plakalı otobüs, Kabalı mevkisinde arızalandığı için yol kenarında duran 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada şoför Mehmet Y. ve araçlardaki 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ile Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        Eczacıyı darp eden saldırgan tutuklandı
        Eczacıyı darp eden saldırgan tutuklandı
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de

        Benzer Haberler

        Kaymakam Doğancı'dan LGS sınavına hazırlanan öğrencilere moral ziyareti
        Kaymakam Doğancı'dan LGS sınavına hazırlanan öğrencilere moral ziyareti
        Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Sinop'ta balıkçılar bir gecede 3 bin 200 palamut avladı
        Sinop'ta balıkçılar bir gecede 3 bin 200 palamut avladı
        Tarihi Boyabat Panayırı başladı
        Tarihi Boyabat Panayırı başladı
        Sinop'ta küçük teknesiyle denize açılan balıkçı bol miktarda palamut avladı
        Sinop'ta küçük teknesiyle denize açılan balıkçı bol miktarda palamut avladı
        Sinop'ta farklı meslek sahiplerinin oluşturduğu mehter takımı konser verece...
        Sinop'ta farklı meslek sahiplerinin oluşturduğu mehter takımı konser verece...