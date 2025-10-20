Sinop'ta su yüzeyine çıkan yunuslar dronla görüntülendi
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar dronla görüntülendi.
Son zamanlarda Karadeniz'de yunuslar kıyıya yakın bölgelerde su yüzüne çıkarak gruplar halinde hareket ediyor.
Gerze açıklarında su yüzüne çıkan yunuslar da dronla kaydedildi.
Yunusların su yüzeyindeki anları keyifli görüntüler sundu.
