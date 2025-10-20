Habertürk
        Sinop'ta su yüzeyine çıkan yunuslar dronla görüntülendi

        Sinop'ta su yüzeyine çıkan yunuslar dronla görüntülendi

        Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:34 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:34
        Sinop'ta su yüzeyine çıkan yunuslar dronla görüntülendi
        Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar dronla görüntülendi.

        Son zamanlarda Karadeniz'de yunuslar kıyıya yakın bölgelerde su yüzüne çıkarak gruplar halinde hareket ediyor.

        Gerze açıklarında su yüzüne çıkan yunuslar da dronla kaydedildi.

        Yunusların su yüzeyindeki anları keyifli görüntüler sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

