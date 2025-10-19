Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Dikmen'de Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        

        Giriş: 19.10.2025 - 12:31 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:31
        
        Sinop'un Dikmen ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Dikmen Merkez Mahallesi Muhtarı Emre Akçaoğlu yaptı. Akçaoğlu, muhtarların yerel yönetimlerin en temel unsurları olduğunu belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarını devlete en yakın noktadan iletme sorumluluğunu gururla taşıdıklarını ifade etti.

        Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, görevlerinde özveriyle çalışan muhtarlara teşekkür ederek teşekkür belgelerini takdim etti.

        Kaymakam Doğancı, günün anlamına ilişkin yaptığı açıklamada ise, "19 Ekim Muhtarlar Günü milletimizin birliği, mahallelerimizin düzen ve vatandaşlarımızın hizmetinde büyük emek veren tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyoruz. Görevini fedakarca sürdüren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, aramızdan ayrılan muhtarlarımıza ise Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

