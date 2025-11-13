Ayancık'ta izcilere eğitim verildi

Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

Eğitimde izcilere uygulamalı olarak çadır kurma, tekmil verme, düğüm bağlama teknikleri, farklı ateş yakma çeşitleri ve yürüyüş teknikleri gösterilerek, oba ve oymak dizilişleri hakkında bilgi verildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Sinop Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından kamp ve izcilik eğitimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.