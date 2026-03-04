Canlı
Habertürk
        Türkeli'de öğrenciler arasında münazara etkinliği yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" projesi kapsamında ortaokul öğrencileri arasında münazara etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:51
        Sinop’un Türkeli ilçesinde "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" projesi kapsamında ortaokul öğrencileri arasında münazara etkinliği gerçekleştirildi.

        Valilik tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Ferdi olarak çalışmak mı iyidir, grup olarak çalışmak mı iyidir?" konusunu tartıştı.

        Münazarada öğrenciler eleştirel düşünme, ifade yeteneği ve takım çalışması becerilerini sergiledi.

        Münazarayı izleyen Kaymakam Cezmi Kandemir, öğrencileri tebrik ederek, gençlerin kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin ve öz güvenlerinin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

