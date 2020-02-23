Gerze'de ev yangını

Sinop'un Gerze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçenin Belören köyü Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.00 sıralarında iki katlı dışı yığma tuğla içi ahşap binanın ikinci katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına öncelikle köy muhtarı Bahri Ünal ve köyün gençleri anında müdahale etti.

Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

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