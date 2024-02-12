Sinop'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Çamlıca Mahallesi Panayır yolu mevkisinde, Murat Tunç (57) idaresindeki 57 DH 930 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun yanındaki kanala devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı.
Tunç, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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