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        Sinop'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:50
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        Sinop'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Çamlıca Mahallesi Panayır yolu mevkisinde, Murat Tunç (57) idaresindeki 57 DH 930 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun yanındaki kanala devrildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı.

        Tunç, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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