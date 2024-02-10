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        Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        –Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:27 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:31
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        Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        –Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Gazi Caddesinde seyreden Fatih Sarıoğlu yönetimindeki 57 ABP 532 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yola savrulan sürücü yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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