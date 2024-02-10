Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
–Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
–Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Gazi Caddesinde seyreden Fatih Sarıoğlu yönetimindeki 57 ABP 532 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yola savrulan sürücü yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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