Sinop'ta seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu
Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Şehit Bülent Yalçın Sokak'ta M.U'nun kullandığı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye ihbarda bulundu.
Ayancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında araçta hasar meydana geldi.
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