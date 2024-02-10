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        Sinop'ta seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu

        Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:41
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        Sinop'ta seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Şehit Bülent Yalçın Sokak'ta M.U'nun kullandığı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

        Sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye ihbarda bulundu.

        Ayancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangında araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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