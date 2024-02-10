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        Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:11
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        Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        V.K. idaresindeki 57 FJ 047 plakalı motosiklet, ilçe merkezinde A.Ö'nün kullandığı 57 ABR 049 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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