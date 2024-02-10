Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
V.K. idaresindeki 57 FJ 047 plakalı motosiklet, ilçe merkezinde A.Ö'nün kullandığı 57 ABR 049 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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