Sinop açıklarında balıkçı ağlarına takılan mersin balığı yeniden suya bırakıldı
Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan mersin balığı, yeniden denize salındı.
Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan mersin balığı, yeniden denize salındı.
Avlanmak amacıyla Karadeniz'e açılan balıkçı Nejat Demircan'ın ağlarına, mersin balığı takıldı. Demircan, ağa takılan balığı tekrar suya bıraktı.
Demircan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından geçen yıl kasım ayında Sinop açıklarında 11 bin mersin balığının suya salındığını belirterek, "Bir mersin balığı olarak bugün ağımıza takıldı. Büyümesi için çipli mersin balığını suya iade ettik." dedi.
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