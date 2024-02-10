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        Sinop açıklarında balıkçı ağlarına takılan mersin balığı yeniden suya bırakıldı

        Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan mersin balığı, yeniden denize salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:05
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        Sinop açıklarında balıkçı ağlarına takılan mersin balığı yeniden suya bırakıldı
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        Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan mersin balığı, yeniden denize salındı.

        Avlanmak amacıyla Karadeniz'e açılan balıkçı Nejat Demircan'ın ağlarına, mersin balığı takıldı. Demircan, ağa takılan balığı tekrar suya bıraktı.

        Demircan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından geçen yıl kasım ayında Sinop açıklarında 11 bin mersin balığının suya salındığını belirterek, "Bir mersin balığı olarak bugün ağımıza takıldı. Büyümesi için çipli mersin balığını suya iade ettik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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