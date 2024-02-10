Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı toplantısı yapıldı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında "Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Özarslan, emniyet kemeri kullanımının trafik kazası kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığını belirterek, vatandaşların can güvenliği açısından denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Toplantıda, şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolcuların emniyet kemer kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle takip edilmesi, terminallerde ve güzergahlarda yapılacak denetimlerde emniyet kemeri takmanın önemi ve yasal zorunluluk olduğu konusunda bilgilendirme yapılması, firmaların yolculara emniyet kemeri konusunda bilgi vermesi, otobüslerde görevlendirilen sivil trafik personeli tarafından sürücü ve yolcularda emniyet kemeri kullanımının denetlenmesi gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ile yolcu taşımacılığı hizmeti veren firma temsilcileri ve şoförler katıldı.