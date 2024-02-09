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        Sinop'ta yaralı atmaca koruma altına alındı

        Sinop'un Erfelek ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı atmaca, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:49
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        Sinop'ta yaralı atmaca koruma altına alındı
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        Sinop'un Erfelek ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı atmaca, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.

        İlçeye bağlı Aydınlar köyünde ormanlık alanda yaralı halde bir atmaca olduğunu fark eden Ramazan Erken, kuşu alarak Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim etti.

        Atmacanın tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

        Erken, yaralı kuşu bulunduğu yerden alarak aracıyla yetkililere götürüp verdiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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