Sinop'ta yaralı atmaca koruma altına alındı
Sinop'un Erfelek ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı atmaca, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.
Sinop'un Erfelek ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı atmaca, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Aydınlar köyünde ormanlık alanda yaralı halde bir atmaca olduğunu fark eden Ramazan Erken, kuşu alarak Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim etti.
Atmacanın tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Erken, yaralı kuşu bulunduğu yerden alarak aracıyla yetkililere götürüp verdiğini ifade etti.
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