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        Sinop'ta yanan iş makinası itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde hafriyat çalışması sırasında yanan iş makinası itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 00:59 Güncelleme: 10.02.2024 - 01:04
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        Sinop'ta yanan iş makinası itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Sinop’un Gerze ilçesinde hafriyat çalışması sırasında yanan iş makinası itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenikent köyünde hafriyat çalışması yaparken bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yanan iş makinesi söndürüldü. Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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