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        AK Parti'nin Sinop'taki belediye başkan adayları tanıtıldı

        AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Sinop merkez ve ilçelerindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:35
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        AK Parti'nin Sinop'taki belediye başkan adayları tanıtıldı
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        AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Sinop merkez ve ilçelerindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "AK Parti Sinop Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlere 40 gün gibi kısa süre kaldığını söyledi.

        AK Parti ailesi olarak kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla hep birlikte sokak sokak, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşacakları yeni bir başlangıcın daha arifesinde olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Karaaslan, "Türkiye genelinde elde ettiğimiz başarılar, 17 seçim zaferinin arkasından milletimizin bize olan inancı ve güveniyle bugünlere gelmiş bulunmaktayız. 1994-2024 yılları arasında geçen 30 yılda değişen çok şey var. Bugün şehirlerimizde temel sorunlarımız artık yok. Şehirlerde altyapı, üstyapı ve birtakım kültürel aktiviteler bizim için temel ihtiyaçlar artık değil, bunlar tamamlandı ancak üzerine koymamız gereken çok şey var." dedi.

        Hükümet olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Bu yeni süreçte bizlere umut veren, çocuklarımızı, hatta torunlarımızı ifade eden Türkiye Yüzyılı'na şehirler ile hazırlanmak durumundayız. Çünkü ulusal hedeflerimiz ne kadar güçlü olursa, Türkiye'nin hedefleri ne kadar ileri hedefler olursa olsun, şehirlerimiz güçlenmeden o hedeflere ulaşabilmemiz mümkün değildir. Bizim bugün dünya şehirleriyle yarışan, aynı zamanda da Türkiye'nin ufkuna ulaşması için en büyük itici güç olan şehirlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her geçen gün yeni projelere imza atarak yola devam ediyoruz."

        Karaaslan, muhalefet partilerini eleştirerek, "Biz muhalefete karşı değiliz, muhalefet bir ülkenin demokrasisi için olmazsa olmazıdır ama biz muhalefetin zihniyetine karşıyız. Hani şu çantada keklik görülen birtakım bölge ve şehirlerde, 'Nasıl olsa kazanırız' diye hiçbir hizmet, hiçbir proje, hiçbir vizyon üretmeyen zihniyete karşıyız. Biz vatandaşımızın temel sorunlarını çözmek için kolları sıvamayanlara, çalışmayanlara karşıyız. Biz bu şehirler, bu ülke için gelecek vizyonları ortaya koymayanlara karşıyız. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak yola çıktık. Biz bir tek şeyi merkezimize aldık, insanı." diye konuştu.

        Türkiye'nin ülkeler arasında güçlü olması gerektiğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Bugün Filistin'deki kardeşlerimiz için güçlü olmak zorundayız. Dünyanın bir köşesinde bizi hiç bilmese, tanımasa da ellerini semaya açtığında duasında Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı geçirenler için güçlü olmak zorundayız. Dünyaya söz söyleyen, bir duruş sergileyen, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünya liderlerinin gözünün içine baka baka adaletsizliklere, hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı çıkan liderimize güç vermek için daha güçlü olmak zorundayız. Ne yazık ki zorlu bir coğrafyada yaşarken güçlü olmak zorundayız. Milletin hakkını teslim etmek için gecesine gündüzüne katan, uykusuz ve asla yorulmayan, çalışan cesur liderin yol arkadaşları olarak güçlü olmak zorundayız."

        Konuşmaların ardından AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu ile ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

        Programa, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ile partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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