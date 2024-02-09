Sinop'ta Dünya Kanser Günü ve Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında stant açıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında stant oluşturuldu.
Sinop'un Gerze ilçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında stant oluşturuldu.
İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı birimlerince Çarşı Mahallesi mevkisindeki pazar yerinde açılan stantta görevli personel, vatandaşlara kanser ve sigarayı bırakma hakkında bilgi verdi.
Standa Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ile eşi Esma Arabacı ziyarette bulundu, görevli personelden bilgi aldı.
Arabacı, emeklerinden dolayı toplum sağlığı personeline teşekkür etti.
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