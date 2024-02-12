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        Gerze'de ekmeğin fiyatı 10 lira oldu

        Sinop'un Gerze ilçesinde 250 gram ekmeğin fiyatı,10 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:50 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:06
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        Gerze'de ekmeğin fiyatı 10 lira oldu
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        Sinop’un Gerze ilçesinde 250 gram ekmeğin fiyatı,10 liraya yükseldi.

        Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 liradan satılan 240 gram ekmeğin, 250 grama çıkartılarak 10 liradan satılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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