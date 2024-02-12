Gerze'de ekmeğin fiyatı 10 lira oldu

Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 liradan satılan 240 gram ekmeğin, 250 grama çıkartılarak 10 liradan satılacağı belirtildi.

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