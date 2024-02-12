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        Sinop'ta polisler iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda uyardı

        Sinop'ta polis ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:50
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        Sinop'ta polisler iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda uyardı
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        Sinop'ta polis ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte halkın yoğun olduğu park ve meydanlarda, işlek cadde ve sokaklarda iletişim yolu ile dolandırıcılığın önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

        Ekipler, telefonda kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgularken, vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılıkla ilgili hazırlanan broşürler de dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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