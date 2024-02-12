Sinop Valisi Özarslan huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Özarslan, sohbet ettiği huzurevi sakinlerinin taleplerini dinledi.

Yaşlıların geçmiş ve gelecek arasında köprü olduklarını söyleyen Özarslan, "Kültürümüzü ve aile değerlerimizi yarınlarımıza taşıyan kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu kapsamda vefa, büyük milletlerin evlatlarının gönlünde bulunur. Vefa, kadir kıymet bilmektir. Vefa, büyük bir erdemdir. Bizler her daim bu erdemin öncüsü olacağız. Bu vesile ile huzurevinde kalan vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." dedi.

Program sonunda huzurevi sakinleri tarafından yapılan el emeği ürünlerin sergisi gezildi.

Ziyarete, Vali Özarslan'ın eşi Reva Beray Özarslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım katıldı.