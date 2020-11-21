Türkeli'de 146 öğrenciye tablet desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli'de 146 öğrenciye tablet desteği

İHA

Türkeli'de 146 öğrenciye tablet desteği

Türkeli'de "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" kampanyası kapsamında, hayırseverler tarafından bağışlanan 146 tablet öğrencilere dağıtıldı.
Sinop Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" tablet bağışı kampanyası kapsamında, hayırseverler tarafından bağışlanan 146 tablet öğrencilere dağıtıldı.
Türkeli Genç İş Adamları Derneği'nin de 59 tabletle destek verdiği kampanyada bağışlanan tabletler, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve bazı hayırseverlerin de katılımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilmek üzere okul müdürlüklerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop Valisi Karaömeroğlu, tedbir amaçlı karantinaya girdi
YEREL HABERLER Sinop Valisi Karaömeroğlu, tedbir amaçlı karantinaya ...
Sinop’ta koronaya karşı ilk 'kabinli taksi' uygulaması
YEREL HABERLER Sinop’ta koronaya karşı ilk 'kabinli taksi' ...
Sinoplu balıkçıdan sezon değerlendirmesi
YEREL HABERLER Sinoplu balıkçıdan sezon değerlendirmesi
Sinop’ta bu ikili yok satıyor
YEREL HABERLER Sinop’ta bu ikili yok satıyor
Balıkçı teknelerinin davetsiz misafiri martılar
YEREL HABERLER Balıkçı teknelerinin davetsiz misafiri martılar
Sinop’ta amatör balıkçıların yüzü güldü
YEREL HABERLER Sinop’ta amatör balıkçıların yüzü güldü
Bu tatlı Sinop’un eşsiz lezzeti oldu
YEREL HABERLER Bu tatlı Sinop’un eşsiz lezzeti oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X