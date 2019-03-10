- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Uşak Banaz'ın Susuz köyünde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan ancak arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Hacer C'nin bulunması için 6 ay önce Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nda 4 kişilik özel bir ekip kuruldu.
AA'nın haberine göre, ilçeye gönderilen ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışma şartlarını oluşturulan özel ekip, sivil vatandaş kılığında ilçede ve köyde çok sayıda kişiyle temas kurarak yaşlı kadının oğlu, gelini ve torunu ile ilgili bilgi topladı.
AİLE İÇİ CİNAYET ŞÜPHESİ
Hacer C'nin aile içi bir cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde yoğunlaşan ekip, yaşlı kadının oğlu, gelini ve torununu Cumhuriyet Savcılığının bilgisi dahilinde mahkeme kararıyla 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.
Aile üyelerine deşifre olmadan takip yapan jandarma ekibi, ailenin kullandığı arabaya dinleme cihazı yerleştirerek ip uçları elde etmeye çalıştı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.
Bir yandan da şüphelilerin psikolojik tahlillerini yapan ekip, köyde görüştükleri bir kişiden Hacer C'nin kaybolmasından bir süre önce ailenin yaşadığı evden gece yarısı traktör sesi geldiğini öğrendi.
BAZ SİNYALİ TESPİT EDİLDİ
Köydeki şahsın verdiği bilginin ardından Hacer C. için kayıp başvurusu yapıldığı tarihten bir ay öncesine kadar şüphelilerin cep telefonu sinyallerini inceleme altına alan özel ekip, yaşlı kadının oğlu M.C'nin telefonunun kayıp ihbarından 4 gün önce gece yarısı köye 2 kilometre mesafedeki arazide bir süre sinyal verdiğini belirledi.
Baz sinyali alınan arazinin çok büyük olması ve olayın üzerinden 5 yıl geçmesi nedeniyle bölgede yeniden arama yapmak yerine soruşturmayı derinleştiren ekip, diğer ayrıntılar üzerinde yoğunlaştı.
İTİRAFA ZORLAYACAK ÖZEL VİDEO HAZIRLANDI
Şüphelilerin psikolojik tahlillerinde en zayıf halkanın yaşlı kadının oğlu M.C. olduğunu düşünen jandarma ekibi, öldürülüp araziye gömüldüğünü düşündükleri Hacer C'nin cesedine ulaşmak için M.C'yi itirafa zorlayacak özel bir video hazırlamaya karar verdi.
Hacer C. ile oğlu M.C'ye ait çok sayıda görsel bulan, özellikle anne ve oğlun mutlu anlarının yer aldığı fotoğraf ve kamera görüntülerini seçerek müzikli duygu dolu bir video hazırlayan ekip, M.C'yi Banaz İlçe Jandarma Komutanlığına davet ederek samimi bir ortamda görüşmeye başladı.
Sohbet sırasında yaşlı kadının oğlu için yaptığı fedakarlıkları anlatarak şüphelinin anılarını canlandıran ekip, M.C'ye hazırladıkları 4 dakikalık duygu dolu videoyu izletti.
Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan M.C, annesini araziye gömdüğünü itiraf ederek çok pişman olduğunu, 5 yıldır vicdan azabı çektiğini söyledi.
İTİRAF, CESEDİN BULUNMASINI SAĞLADI
İtirafın ardından jandarma ekipleri, yaşlı kadının oğlu M.C, gelini L.C, torunu M.C'yi gözaltına alarak cesedin bulunması için harekete geçti.
Annesini gömdüğü yeri jandarma ekiplerine gösteren M.C'nin verdiği bilgi doğrultusunda Çubukkıran mevkisinde iş makineleriyle arama yapan ekipler yaşlı kadının cesedine ulaştı.
Cesedin bulunmasının ardından torun M.C. de cinayeti annesi L.C'nin işlediğini, babasıyla birlikte cesedi yok etmek için araziye gömdüklerini itiraf etti.
OLAY
Uşak'ın Banaz ilçesinde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan 83 yaşındaki Hacer C'nin cesedi, geçen hafta perşembe günü arazide gömülü olarak bulunmuş, yaşlı kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C. ve gelinin babası A.U. tutuklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.