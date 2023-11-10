Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Cizre'de temsilciler toplantısına katıldı

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Yasin Barutcu ve İdris Baykan, Cizre ilçesinde sendikalarının temsilciler toplantısına katıldı.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi'nce Cizre Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, üyelerle bir araya gelen Barutçu ve Baykan, gündeme ve sendikalarının çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Barutcu, Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde siyonist İsrail tarafından soykırım yapıldığını belirtti.

Hastanelerin ve okulların bombalandığını ancak insan hakları savunuculuğu yapan ülkelerin yaşanan vahşeti seyirci kaldığını ifade eden Barutçu, "Bu vahşete karşı hem ülke olarak hem de millet olarak en yüksek ses çıkaran biziz. Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak da üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Biz bu zulme asla sessiz kalamayız, vicdanı olan kimse bu yaşanan vahşeti görmezden gelemez." dedi.

Sendikaları tarafından yapılan çalışmalara da vurgu yapan Barutcu, sadece eleştiren değil aynı zamanda çözüm üreten bir anlayışla mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

Baykan ise Sağlık-Sen'in sendikal birikim ve tecrübesiyle, yenilikçi ve vizyoner bakış açısıyla çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal da il genelinde yaptıkları çalışmaları anlatarak, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Toplantıya, TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Atille, Diyanet-Sen İl Başkanı Süleyman Çanga, sendika temsilcileri ve üyeler katıldı.