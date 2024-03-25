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        Şırnak'ta kaybolan gencin cesedi bulundu

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan gencin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:58
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        Şırnak'ta kaybolan gencin cesedi bulundu
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan gencin cesedi bulundu.

        İlçenin Damlarca köyünde yaşayan ve dün ava giden 23 yaşındaki Recep Ö'nün eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Yağmurkuyusu mevkisinde Recep Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı.

        Cenaze, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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