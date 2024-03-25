Şırnak'ta kaybolan gencin cesedi bulundu
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan gencin cesedi bulundu.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan gencin cesedi bulundu.
İlçenin Damlarca köyünde yaşayan ve dün ava giden 23 yaşındaki Recep Ö'nün eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Yağmurkuyusu mevkisinde Recep Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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