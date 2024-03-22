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        Şırnak'ta selden etkilenen ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılıyor

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinden meydana gelen selden etkilenen ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:44
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        Şırnak'ta selden etkilenen ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılıyor
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinden meydana gelen selden etkilenen ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

        Cizre ilçesinin Nur ve Cudi mahallelerinde dün yoğun yağış sonrası meydana gelen selde bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

        Cizre Belediyesi ekipleri, 2 mahallenin cadde ve sokaklarını temizlerken bir yandan da hasarın boyutlarını tespit için çalışma yürüttü.

        Şah Mahallesi'nde Sevgi Sokağı'nda bulunan bir inşaatın temelinde yağmur suyu birikti. Bu nedenle çevresinde bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. Tedbir amaçla çevrede bulunan 4 bina geçici olarak tahliye edildi.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde meydana gelen selden yaklaşık 50 ev ve 8 iş yerinin etkilendiğini söyledi.

        İlk andan itibaren ekiplerin sahada tespit yaptığını bildiren Demir, "Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü, Defterdarlık ve belediye ekiplerimiz zarar tespit çalışması yürüttü. Başlangıçta tespit ettiğimiz ev eşyası zarar gören vatandaşlarımıza vakıftan zararın durumuna göre yardım yaptık. Bu yardım bugün hesaplarına aktarılacak. Daha sonra AFAD üzerinden yine yardım yapılacak." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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